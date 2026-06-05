US-Militär kürzt bei Zahl der Glaubensgruppen

Bereits vor einigen Monaten hatte Hegseth angekündigt, die bisherigen Regelungen zu überarbeiten. Die frühere Liste mit über 200 anerkannten Glaubensgruppen bezeichnete er als praxisfern und „nutzlos“. Nach seiner Darstellung gehört die Mehrheit der US-Soldaten lediglich sechs Glaubensgemeinschaften an. Deshalb sei eine Straffung der Liste notwendig gewesen. Nicht mehr berücksichtigt werden unter anderem neuheidnische Gruppierungen, Anhänger des Schamanismus und Druidentums, verschiedene New-Age-Kirchen sowie weitere kleinere Glaubensrichtungen.