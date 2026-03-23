Betonwürfel sichern Parkplatz bei Stadion bald ab

Nach ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit setzte er dieses Mal im Vorfeld bereits auf Schranken. Doch diese reichten nicht aus. Jetzt müssen härtere Maßnahmen her. „Ich kann mir aber nicht alles verbauen“, verzweifelt der Bauer, aber: Abhilfe sollen nun tonnenschwere Betonwürfel schaffen, die noch in dieser Woche aufgestellt werden. „Um diese zu bewegen, braucht es dann Spezialgerät“, erzählt der Landwirt der „Krone“.