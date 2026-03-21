Sinti und Roma machen Grödigern das Leben schwer

„Es ist traurig, mitanzusehen, wie die Anlage dort vermüllt wird“, sagt Josef Rittsberger, Grödiger und Opa. Gegen die Menschen selbst habe er nichts, doch beim Spielplatz angepöbelt zu werden, könne nicht sein. Auch ein anderer Vater – der anonym bleiben möchte – berichtet: „Meine kleinen Kinder und ich sind von der Schaukel verjagt worden.“