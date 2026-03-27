Betonbarrikaden gegen ungebetene Parkplatzgäste

„Die Würfel sind sehr glatt, damit man sie nirgendwo anhängen und wegziehen kann“, erzählt Mayr-Ziegler. „Und bei dem Gewicht schafft man das händisch nicht mehr.“ In Richtung Alpenstraße hat er eine Lücke für Fußgänger und Radfahrer gelassen. „Eigentlich wollen wir ja nichts blockieren, müssen uns aber schützen.“