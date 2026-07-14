Maximilian Taucher debütiert in der 500er-Klasse

Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher schlägt ab morgen erstmals bei einem Großturnier bei den Herren auf, der Youngster erhielt eine Wildcard für die Swiss Open in Genf. „Maxi freut sich unglaublich darauf, es ist eine riesengroße Chance für ihn. Aufgrund von Absagen anderer Spieler hätte er es sogar ohne Wildcard geschafft“, sagt Papa Alexander Taucher, „aber einfach wird es nicht, wir fahren ohne große Erwartungen hin.“ Denn in Genf wartet die Rollstuhltennis-Elite auf den Hohenemser, der derzeit in der Weltrangliste auf Platz 42 geführt wird. Was aber nicht heißt, dass er dort chancenlos sein wird. „Gegen fünf der 15 Spieler kann Maxi gewinnen, hoffentlich haben wir Glück in der Auslosung“, meint Papa Taucher.