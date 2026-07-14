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Rollstuhltennis-Ass

Maximilian Taucher debütiert in der 500er-Klasse

Vorarlberg
14.07.2026 08:25
Große Chance für den jungen Hohenemser Maximilian Taucher.
Große Chance für den jungen Hohenemser Maximilian Taucher.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Für Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher steht diese Woche ein Meilenstein in seiner noch jungen Karriere auf dem Programm – der 18-Jährige, der erst seit dieser Saison bei den Herren im Profibereich spielt, wird erstmals bei einem Turnier der 500er-Kategorie aufschlagen.

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Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher schlägt ab morgen erstmals bei einem Großturnier bei den Herren auf, der Youngster erhielt eine Wildcard für die Swiss Open in Genf. „Maxi freut sich unglaublich darauf, es ist eine riesengroße Chance für ihn. Aufgrund von Absagen anderer Spieler hätte er es sogar ohne Wildcard geschafft“, sagt Papa Alexander Taucher, „aber einfach wird es nicht, wir fahren ohne große Erwartungen hin.“ Denn in Genf wartet die Rollstuhltennis-Elite auf den Hohenemser, der derzeit in der Weltrangliste auf Platz 42 geführt wird. Was aber nicht heißt, dass er dort chancenlos sein wird. „Gegen fünf der 15 Spieler kann Maxi gewinnen, hoffentlich haben wir Glück in der Auslosung“, meint Papa Taucher.

Jannik Sinner ist eines der Vorbilder von Maxi.
Jannik Sinner ist eines der Vorbilder von Maxi.(Bild: Alexander Taucher)

Sein Antreten beim großen Turnier in Genf wird sich aber auf jeden Fall rentieren. Denn alleine schon dafür, dass Taucher im Hauptfeld steht, kassiert er 30 Punkte für die Weltrangliste. Das sind in etwa gleich viele, wie er für einen Turniersieg bei den WC50-Bewerben bekommt, von denen er in diesem Jahr schon zwei gewonnen hat.

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