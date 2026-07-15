Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bregenz vs. Lustenau

Ein Testspiel mit Derbycharakter

Vorarlberg
15.07.2026 07:25
In der vergangenen Saison matchten sich Lustenau (l.) und Bregenz (r.) noch in Liga zwei.
In der vergangenen Saison matchten sich Lustenau (l.) und Bregenz (r.) noch in Liga zwei.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Nächstes Testspiel für Bundesliga-Aufstieger Austria Lustenau, SW Bregenz wird heute Vormittag ein Gradmesser für die Grün-Weißen. Das Ländle-Testspielderby war ein Wunsch von Austria-Trainer Markus Mader, der mit seinem Team außerdem am Donnerstag noch gegen Nürnberg II antritt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schön langsam biegt die Vorbereitungszeit für die neue Bundesliga-Saison in die Schlussphase ein. Seit genau einem Monat befindet sich Aufsteiger Austria Lustenau nun im Trainingsmodus. Die Spieler können es kaum erwarten, bis es endlich los geht. „Man sieht, dass die Mannschaft lernen will und jeden Tag Gas gibt“, fasst etwa die Schweizer Neuverpflichtung Dion Kacuri die harten Trainingswochen zusammen. „Alle freuen sich darauf, wenn die Meisterschaft endlich beginnt.“ Lustenau startet am 2. August mit einem Heimspiel gegen die SV Ried in die Liga, eine Woche vorher erfolgt der offizielle Start mit dem ÖFB-Cupspiel auswärts in Krems.

Ein echter Gradmesser
In den letzten beiden Testspielen gilt es für das Trainerteam rund um Markus Mader auch, sich den Feinschliff zu holen. Wobei der völlig neu aufgestellte Zweitligist SW Bregenz zum echten Gradmesser wird. Das kurzfristig eingeschobene Testspiel war ein Wunsch von Trainer Markus Mader. „Mir ist es wichtig, dass alle Spieler einmal über 90 Minuten gespielt haben.“ Damit ist zu rechnen, dass heute in Bregenz (10.30) eine andere Formation auf dem Platz stehen wird, als einen Tag später beim abschließenden Test gegen Nürnberg II (16) in Memmingen, der auch die Generalprobe darstellt. Sicher nicht dabei sein wird Haris Ismailbecogliu, der am Dienstag einen MRT-Termin hatte, nachdem er beim letzten Test mit dem Knöchel umknickte. Dafür sollte Albin Gashi wieder einsatzbereit sein. Das Trainerteam zog aus den letzten Wochen viele Erkenntnisse, nun geht es darum, Abläufe zu festigen. Bisher überzeugte Lustenau vor allem defensiv.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
15.07.2026 07:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 25°
Symbol starke Regenschauer
Bludenz
19° / 27°
Symbol wolkig
Dornbirn
19° / 26°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
19° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.458 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
142.033 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
137.252 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
879 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
749 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
600 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Mehr Vorarlberg
Bregenz vs. Lustenau
Ein Testspiel mit Derbycharakter
Tragödie in Vorarlberg
Traktor überschlug sich: Vater und Tochter (6) tot
Polizist verletzt
Ein „Fensterdrama“ mit schmerzhaften Folgen
Im ÖFB-Cup
Andere Vereine erwischten bessere Auslosungen
Ebbe im Alpenland
Vorarlberg geht langsam das Wasser aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf