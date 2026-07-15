Ein Testspiel mit Derbycharakter

Ein echter Gradmesser

In den letzten beiden Testspielen gilt es für das Trainerteam rund um Markus Mader auch, sich den Feinschliff zu holen. Wobei der völlig neu aufgestellte Zweitligist SW Bregenz zum echten Gradmesser wird. Das kurzfristig eingeschobene Testspiel war ein Wunsch von Trainer Markus Mader. „Mir ist es wichtig, dass alle Spieler einmal über 90 Minuten gespielt haben.“ Damit ist zu rechnen, dass heute in Bregenz (10.30) eine andere Formation auf dem Platz stehen wird, als einen Tag später beim abschließenden Test gegen Nürnberg II (16) in Memmingen, der auch die Generalprobe darstellt. Sicher nicht dabei sein wird Haris Ismailbecogliu, der am Dienstag einen MRT-Termin hatte, nachdem er beim letzten Test mit dem Knöchel umknickte. Dafür sollte Albin Gashi wieder einsatzbereit sein. Das Trainerteam zog aus den letzten Wochen viele Erkenntnisse, nun geht es darum, Abläufe zu festigen. Bisher überzeugte Lustenau vor allem defensiv.