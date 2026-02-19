Maxi Taucher startet mit Sieg in eine neue Ära

Zum Saisonauftakt bestreitet der Weltranglisten-46. aus Hohenems die Trofeo dei Violini in Cremona (It), ist dort an Nummer drei gesetzt. In der ersten Runde am Donnerstag gab sich Taucher keine Blöße und besiegte den 27-jährigen Clement Miranada (Fra) mit 6:2 und 6:2.