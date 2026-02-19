Maxi Taucher startet mit Sieg in eine neue Ära

Start in eine neue Ära für Rollstuhltennis-Ass Maxi Taucher! Der 18-jährige Vorarlberger, der als Junior sechs Grand Slam-Titel holen konnte und das Jahr 2025 als Nummer eins beendet hat, ist ab sofort nur mehr bei den Erwachsenen spielberechtigt.
Zum Saisonauftakt bestreitet der Weltranglisten-46. aus Hohenems die Trofeo dei Violini in Cremona (It), ist dort an Nummer drei gesetzt. In der ersten Runde am Donnerstag gab sich Taucher keine Blöße und besiegte den 27-jährigen Clement Miranada (Fra) mit 6:2 und 6:2.
Duell mit Langmann winkt
Im Viertelfinale trifft der Youngster auf den Sieger der Partie Sven Maretic (Kro) gegen Ruben Harris (Eng). Schafft Taucher es bis ins Halbfinale, könnte es dort zum Österreicher-Duell mit dem top gesetzten Nico Langmann kommen.
