Andere Vereine erwischten bessere Auslosungen

Blickt man zurück auf die letzten zehn Cupjahre, stellt man fest, dass die Vorarlberger Bundesligisten – jeweils nur in der 1. Runde – in den letzten zehn Jahren zwölfmal nach Wien oder zu noch weiter entfernten Spielorten anreisen mussten. Umgekehrt kennt von den Hauptstädtern aus dem Cup nur der FAC das Ländle: Einmal spielte man in Hohenems, einmal in Wolfurt. Rapid musste insgesamt dreimal nach Tirol, Austria Wien einmal nach Saalfelden. Alle anderen Spiele waren für die Wiener Tagesfahrten.