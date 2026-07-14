Andere Vereine erwischten bessere Auslosungen

Mit dem ÖFB-Cup ist es für die Ländle-Klubs so eine Sache. Zwar hat der Pokal einen großen sportlichen Stellenwert, wirtschaftlich ist er aber normalerweise ein Minusgeschäft. Altach schaffte es in der vergangenen Saison ins Finale, das rentierte sich. Ansonsten bleiben aber meist nur viele Fahrtkosten.
Die Auslosung für die 1. Runde des ÖFB-Cups 2026/27 erzeugte bei den Vorarlberger Oberhausklubs Altach, Lustenau und Bregenz vielfaches Stirnrunzeln. Altach und Lustenau dürfen einen Ausflug nach Niederösterreich planen, Bregenz tritt nördlich von Linz bei Bad Leonfelden an. Das ergab die öffentliche Auslosung. Was sie auch brachte, waren Spiele der Wiener Bundesligisten in der Hauptstadt: Rapid bei Wienerberg und Austria beim Sportklub. Die Zweitligisten FAC und Vienna haben überschaubare Fahrten vor sich – nach Horn bzw. Mattersburg. Das kann man alles unter Zufall einordnen.
Blickt man zurück auf die letzten zehn Cupjahre, stellt man fest, dass die Vorarlberger Bundesligisten – jeweils nur in der 1. Runde – in den letzten zehn Jahren zwölfmal nach Wien oder zu noch weiter entfernten Spielorten anreisen mussten. Umgekehrt kennt von den Hauptstädtern aus dem Cup nur der FAC das Ländle: Einmal spielte man in Hohenems, einmal in Wolfurt. Rapid musste insgesamt dreimal nach Tirol, Austria Wien einmal nach Saalfelden. Alle anderen Spiele waren für die Wiener Tagesfahrten.
Die Auslosung erfolgt stets öffentlich im ORF, man muss daher annehmen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Dass die Ziehung jedes Mal die Ländleklubs benachteiligt, kann nur Zufall sein. Wie gesagt: Ein Schelm, wer Böses denkt...
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