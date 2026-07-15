Alberschwende benennt Hermann-Gmeiner-Saal um

Vom öffentlichen in den musealen Raum

Die Gemeindeverantwortlichen haben in weiterer Folge eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche sich über Monate mit der Frage beschäftigte, wie mit dem Erbe Gmeiners umgegangen werden soll. In einem offenen Prozess wurden Vorschläge erarbeitet, auch Experten für Kinder- und Opferschutz waren eingebunden. Am Montagabend hat die Gemeindevertretung nun – basierend auf den Ergebnissen der Arbeitsgruppe – gleich mehrere entsprechende Beschlüsse gefasst. In Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum Alberschwende sollen Spuren Gmeiners aus dem öffentlichen in den musealen Raum verlegt werden: Der Gemeindesaal wird von Hermann-Gmeiner-Saal in Dorfsaal umbenannt, der alte Schriftzug wurde bereits entfernt. Dieser wandert gemeinsam mit der zwischen Volksschule und Pfarrhaus stehenden Büste und anderen Artefakten zu Gmeiners Ehren vorerst ins Museumsdepot. Der Sockel, auf dem die Büste stand, eine Steinskulptur von Herbert Meusburger, bleibt – gewissermaßen als Mahnmal – an Ort und Stelle. Die Gemeindevertretung distanzierte sich zudem von der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Hermann Gmeiner.