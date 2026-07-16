Badewetter: So sonnig und warm wird der Donnerstag

Der Sommer zeigt sich am Donnerstag wieder von seiner äußerst freundlichen Seite. In weiten Teilen Österreichs scheint die Sonne von früh bis spät, nur vereinzelt können sich am Nachmittag Gewitter entwickeln. Wer draußen unterwegs ist, darf sich also auf einen überwiegend trockenen und warmen Tag freuen.
Nach einem meist sonnigen Start am Donnerstag bleibt das Wetter in den meisten Regionen freundlich. Im Tagesverlauf ziehen zwar immer wieder ein paar Quellwolken auf, sie bleiben aber vielerorts harmlos.
Vereinzelte Wärmegewitter
Lediglich über den Bergen können sich am Nachmittag und Abend vereinzelt Wärmegewitter bilden. Abseits davon überwiegt jedoch der Sonnenschein. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten zeitweise mäßig. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 26 bis 33 Grad. Am heißesten wird es im Osten und Südosten des Landes.
Wer wissen möchte, wie das Wetter in seinem Bundesland aussieht, findet wie gewohnt alle Details in unserer interaktiven Bundesländer-Wetterkarte:
So geht's weiter
Auch am Freitag setzt sich das sommerliche Wetter fort. Erneut scheint vielerorts die Sonne, am Nachmittag sind in den Alpen einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben denoch auf einem hochsommerlichen Niveau.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.