Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab ins Freie!

Badewetter: So sonnig und warm wird der Donnerstag

Wetter
16.07.2026 05:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Guenter Albers)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Sommer zeigt sich am Donnerstag wieder von seiner äußerst freundlichen Seite. In weiten Teilen Österreichs scheint die Sonne von früh bis spät, nur vereinzelt können sich am Nachmittag Gewitter entwickeln. Wer draußen unterwegs ist, darf sich also auf einen überwiegend trockenen und warmen Tag freuen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach einem meist sonnigen Start am Donnerstag bleibt das Wetter in den meisten Regionen freundlich. Im Tagesverlauf ziehen zwar immer wieder ein paar Quellwolken auf, sie bleiben aber vielerorts harmlos.

Vereinzelte Wärmegewitter
Lediglich über den Bergen können sich am Nachmittag und Abend vereinzelt Wärmegewitter bilden. Abseits davon überwiegt jedoch der Sonnenschein. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten zeitweise mäßig. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 26 bis 33 Grad. Am heißesten wird es im Osten und Südosten des Landes.

Wer wissen möchte, wie das Wetter in seinem Bundesland aussieht, findet wie gewohnt alle Details in unserer interaktiven Bundesländer-Wetterkarte:

So geht's weiter
Auch am Freitag setzt sich das sommerliche Wetter fort. Erneut scheint vielerorts die Sonne, am Nachmittag sind in den Alpen einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben denoch auf einem hochsommerlichen Niveau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wetter
16.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
149.558 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
119.952 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
107.021 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1099 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
896 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
790 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Mehr Wetter
Kontrollen in Firmen
Schutz gegen die Hitze: Schon 137 Übertretungen
Krone Plus Logo
Geringe Population
Darum leiden auch Stechmücken unter der Hitze
Das bringt die Nacht
Der Himmel beruhigt sich – doch nicht überall
Bald nächste Gewitter
Chaos nach Unwettern: Kampf gegen Wasser und Feuer
Helikopter, Güllewagen
Blitzschläge: Waldbrände fordern Hunderte Helfer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf