Steuerzahler blecht | Gute Reise!

Gute Reise! Stocker tourt offiziell nicht als Parteichef der ÖVP, sondern als Bundeskanzler. Das sogenannte „Bürgerservice“ des Bundeskanzleramtes lädt pro Bundesland je 200 Personen ein, deren Auswahl, wie es formuliert wird, „mit wissenschaftlich statistischer Begleitung“ erfolgt, wodurch „eine möglichst hohe Objektivität“ sichergestellt werden soll. Na, dann ist das alles natürlich streng amtlich und hat mit Parteipolitik rein gar nichts zu tun! Oder darf der gelernte Österreicher doch vermuten, dass so eine Tour vor allem Wahlwerbung für Stocker und die ÖVP ist? Darf man unterstellen, dass sich die ÖVP so eine Tour ihres Chefs nicht mehr leisten kann, weil ja die Parteienförderung – die höchste in Europa – leider, leider nicht erhöht wurde? So kommen eben wieder einmal wir Steuerzahler für die Reise- und Veranstaltungsspesen auf. Was bleibt uns, außer gute Reise zu wünschen…