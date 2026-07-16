„Tosca“ als bombastischer Knaller im Steinbruch

Darum kracht es auch zu Beginn einmal aus dem Rohr einer riesigen Kanone, die am oberen Rand des Steinbruchs das Drama einläutet. Darunter ist das Szenenbild bunt zusammengemixt – mit üppigen „Tableaux vivants“ Altarelementen, denen Statisten als Statuen und Engelsfiguren Leben einhauchen. Höhepunkt im ersten Akt: ein richtig spektakuläres „Te deum“ samt monströsem Weihrauchfass, das mittels Seilzug wie ein Menetekel durch den Steinbruch schwingt. Das ideale Setting für Scarpia (solide: Bariton Gevorg Hakobyan), dessen schauriges „Va, Tosca!“ vom Steinbruchrand herabdröhnt, wenn auch seine maskierten Schergen in dunklen Gewändern noch angsteinflößender wirken.