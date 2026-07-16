Schutz gegen die Hitze: Schon 137 Übertretungen

Arbeitsstättenverordnung in Innenräumen

Kontrollen finden übrigens sowohl bei Arbeiten im Freien als auch in Innenräumen statt. Die Arbeitsstättenverordnung besagt nämlich, dass die Temperatur auch in Büros nicht mehr als 25 Grad betragen sollte – eine Verpflichtung für eine Klimaanlage gibt es allerdings nicht. Der Arbeitgeber muss also auch in Innenräumen entsprechende Maßnahmen zur Kühlung setzen, etwa durch eine Beschattung der Fenster oder Ventilatoren. Die Beschwerden von Arbeitnehmern bezüglich der Temperaturen am Arbeitsplatz steigen im Übrigen bereits seit mehreren Jahren: „Man merkt aber, dass das Bewusstsein heuer noch größer ist“, stellt Bauer fest.