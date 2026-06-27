Steiermark: Zahl der Tropennächte nimmt rapide zu

Am Beispiel Graz lasse sich diese Entwicklung besonders deutlich ablesen: „Man sieht, dass sich die Zahl der Hitzetage von 1961 bis 1990 zu 1991 bis 2020 von drei auf 17 fast versechsfacht hat. Falls dieser Anstieg so weitergeht wie seit 1990, dürften wir in Graz in der nächsten Klimaperiode (2020-2050, Anmerkung der Redaktion) nicht mehr von 17, sondern eher von 30 und mehr Hitzetagen pro Jahr sprechen.“