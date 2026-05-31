So viel kostet Werbung für Migranten-„Hausordnung“

Seit vier Monaten gilt in unserem Land die OÖ. Hausordnung – 13 Verhaltensregeln, vorwiegend für Migranten. Um das Regelwerk landesweit zu bewerben, wurden mehr als 320.000 Euro ausgegeben. Dass das Integrationsressort zugleich massiv bei Integrationsförderungen einspart, sorgt für Ärger bei den Grünen.
In der ORF-Satiresendung „Gute Nacht Österreich“ befragte kürzlich Kabarettist Benedikt Mittmannsgruber Passanten in Gunskirchen, ob sie wissen, was die OÖ. Hausordnung ist bzw. ob sie deren Regeln kennen. Einhelliger Tenor – zumindest der veröffentlichten Antworten: nein und nein.
Was bei den Zusehern für Schmunzeln sorgen sollte, verursacht bei den Grünen Ärger. Grund: Laut einer aktuellen Beantwortung ihrer Landtagsanfrage durch den zuständigen Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) hat das Integrationsressort eine erkleckliche Summe in die Bewerbung und Verbreitung der Kampagne zur Hausordnung gesteckt.
Gesamtkosten von 400.000 Euro
Insgesamt belaufen sich die Ausgaben für das Regelwerk bisher auf 400.000 Euro. Alleine gut 324.000 Euro davon entfallen auf die Werbekampagne inklusive Agenturarbeit. 50.000 Euro kostete die Erstellung der Hausordnung, rund 25.000 Euro wurden für eine IMAS-Studie ausgegeben.
Bis zu 40 Prozent weniger Förderungen
Die Grüne Integrationssprecherin Ines Vukajlović hat dafür kein Verständnis. Denn: Gleichzeitig kürzt Dörfels Ressort Integrationsfördermittel für Organisationen, Beratungsstellen und Deutschkursträger um bis zu 40 Prozent. „Jede betroffene Integrations- oder Sozialorganisation muss sich gepflanzt vorkommen. Geld, das man dort dringend für konkrete Arbeit mit Jugendlichen, Frauen und Männern brauchen würde, hängt jetzt auf Plakatwänden“, kritisiert Vukajlović. Sie fordert eine „Integrations-Million für Bildung, Ausbildung und den Arbeitsmarkt“.
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