Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausgaben sinnvoll?

So viel kostet Werbung für Migranten-„Hausordnung“

Oberösterreich
31.05.2026 10:00
Landesrat Dörfel (li.) und LH Stelzer mit Werbesujets zur OÖ. Hausordnung
Landesrat Dörfel (li.) und LH Stelzer mit Werbesujets zur OÖ. Hausordnung(Bild: Land OÖ/Peter Mayr)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Seit vier Monaten gilt in unserem Land die OÖ. Hausordnung – 13 Verhaltensregeln, vorwiegend für Migranten. Um das Regelwerk landesweit zu bewerben, wurden mehr als 320.000 Euro ausgegeben. Dass das Integrationsressort zugleich massiv bei Integrationsförderungen einspart, sorgt für Ärger bei den Grünen.

0 Kommentare

In der ORF-Satiresendung „Gute Nacht Österreich“ befragte kürzlich Kabarettist Benedikt Mittmannsgruber Passanten in Gunskirchen, ob sie wissen, was die OÖ. Hausordnung ist bzw. ob sie deren Regeln kennen. Einhelliger Tenor – zumindest der veröffentlichten Antworten: nein und nein.

Was bei den Zusehern für Schmunzeln sorgen sollte, verursacht bei den Grünen Ärger. Grund: Laut einer aktuellen Beantwortung ihrer Landtagsanfrage durch den zuständigen Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) hat das Integrationsressort eine erkleckliche Summe in die Bewerbung und Verbreitung der Kampagne zur Hausordnung gesteckt. 

Gesamtkosten von 400.000 Euro
Insgesamt belaufen sich die Ausgaben für das Regelwerk bisher auf 400.000 Euro. Alleine gut 324.000 Euro davon entfallen auf die Werbekampagne inklusive Agenturarbeit. 50.000 Euro kostete die Erstellung der Hausordnung, rund 25.000 Euro wurden für eine IMAS-Studie ausgegeben.

Lesen Sie auch:
Die Hausordnung für Oberösterreich soll ab 1. Februar gelten. 
Neue Hausordnung
13 Regeln für ein besseres Zusammenleben in OÖ
20.11.2025
Geht so Integration?
Gestrichene Förderungen, aber teure Hausordnung
26.04.2026

Bis zu 40 Prozent weniger Förderungen
Die Grüne Integrationssprecherin Ines Vukajlović hat dafür kein Verständnis. Denn: Gleichzeitig kürzt Dörfels Ressort Integrationsfördermittel für Organisationen, Beratungsstellen und Deutschkursträger um bis zu 40 Prozent. „Jede betroffene Integrations- oder Sozialorganisation muss sich gepflanzt vorkommen. Geld, das man dort dringend für konkrete Arbeit mit Jugendlichen, Frauen und Männern brauchen würde, hängt jetzt auf Plakatwänden“, kritisiert Vukajlović. Sie fordert eine „Integrations-Million für Bildung, Ausbildung und den Arbeitsmarkt“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
31.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
109.855 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
107.233 mal gelesen
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
91.820 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1488 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1183 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
962 mal kommentiert
Archivbild
Mehr Oberösterreich
Ausgaben sinnvoll?
So viel kostet Werbung für Migranten-„Hausordnung“
Krone Plus Logo
Wirbel in Schladming
Kampf mit harten Bandagen um Tourismus-Projekt
Auch Taferl abgenommen
Dutzende Anzeigen bei Tuning- und Alko-Schwerpunkt
Ernste Situation
Das Auto sollte vorerst lieber schmutzig bleiben
Krone Plus Logo
Hochrisiko-Fahrt:
„Wir sehen viel, Ebola ist aber eine Nummer mehr“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf