So viel kostet Werbung für Migranten-„Hausordnung“

Bis zu 40 Prozent weniger Förderungen

Die Grüne Integrationssprecherin Ines Vukajlović hat dafür kein Verständnis. Denn: Gleichzeitig kürzt Dörfels Ressort Integrationsfördermittel für Organisationen, Beratungsstellen und Deutschkursträger um bis zu 40 Prozent. „Jede betroffene Integrations- oder Sozialorganisation muss sich gepflanzt vorkommen. Geld, das man dort dringend für konkrete Arbeit mit Jugendlichen, Frauen und Männern brauchen würde, hängt jetzt auf Plakatwänden“, kritisiert Vukajlović. Sie fordert eine „Integrations-Million für Bildung, Ausbildung und den Arbeitsmarkt“.