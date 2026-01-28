Warum Lichtmess bedeutend für die Integration ist

Kritik trotz Zustimmung

Auch von SPÖ-Chef Martin Winkler kommt Kritik – allerdings nicht an der Hausordnung selbst, sondern am Prozedere. Er finde es „bedenklich“, dass die ÖVP noch vor dem Landtagsbeschluss den Umsetzungsplan für die Hausordnung präsentiert. Für die Neos, die auch zustimmen werden, ist es mit der Hausordnung nicht getan: Diese ersetze „nicht das, was wirklich zählt: gute Bildung für alle, vom ersten Tag an. Wer Integration wirklich will, muss mehr investieren – nicht nur in Plakate, sondern in echte Perspektiven“, sagt die Integrationssprecherin der Pinken, Julia Bammer.