"Very hard for me"
A blow of fate for ORF commentator Warmuth
ORF reporter Daniel Warmuth made TV history with his passionate commentary on the wild final minutes of the World Cup group stage match between Austria and Algeria. But that emotional high has now been followed by an emotional low. That’s why the Carinthian isn’t currently appearing on ORF.
Emotions to last a lifetime! Any soccer fan watching Sasa Kalajdzic’s 3-3 equalizer against Algeria today—more than two weeks later—along with ORF reporter Daniel Warmuth’s live commentary, still gets goosebumps instantly. The Carinthian journalist made TV history on June 28 at 5:57 a.m. CET. His drawn-out “Are you crazy?” and “Kalajdzic, that fox” have become more than legendary.
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