Land hält an den Spitalsplänen eisern fest

Je mehr Fälle, desto höher die Qualität

Und bereits am Dienstag hat sich die Landesregierung, so wie gesetzlich vorgeschrieben, noch einmal mit dem Thema befasst – und ist zum Schluss gekommen, dass man an den Plänen ohne Wenn und Aber festhalten will. Begründet wurde die Bündelung mit den bekannten medizinischen und organisatorischen Argumenten: Gerade in der Geburtshilfe seien ausreichende Fallzahlen, spezialisierte Teams und eine stabile personelle Besetzung entscheidend. Durch die Zusammenführung von Geburtshilfe, Kinderheilkunde und neonatologischer Versorgung an einem Standort könne die Zusammenarbeit verbessert werden, was insbesondere im Falle von Risikogeburten und bei medizinischen Komplikationen für die Patientinnen von Vorteil sei.