„Schnurfle“: Wenn der Vorarlberger sich schnäuzt

Dabei kommt es jedoch zu einer leichten Bedeutungsverschiebung, die sich auch im unterschiedlichen Klang der beiden Wortgruppen widerspiegelt: Das gröbere Rotza deutet – der gute Zuhörer hört es schon im Wort selbst – auf eine ungleich höhere Intensität und Lautstärke der Nasenschleimbewegung hin als das etwas dezentere und mitunter sogar absichtlich unterdrückte Schnurfla.