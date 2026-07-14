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Ammoniak ausgetreten

Chemie-Alarm bei Hilti: Ein Mitarbeiter verletzt

Vorarlberg
14.07.2026 13:45
Nach Messungen durch die Feuerwehr konnten im Gebäude keine Ammoniakspuren festgestellt werden. ...
Nach Messungen durch die Feuerwehr konnten im Gebäude keine Ammoniakspuren festgestellt werden. Das Gebäude bleibt bis zur Überprüfung und Freigabe durch einen Spezialtechniker geschlossen.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Infolge eines Gasaustritts auf dem Werksgelände der Firma Hilti in Thüringen (Vorarlberg) musste am Dienstag eine Person vom Notarzt versorgt werden. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das betroffene Gebäude ist von der Feuerwehr evakuiert worden.

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Zugetragen hat sich der dramatische Zwischenfall am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr auf dem Firmengelände von Hilti in Thüringen. In einem der Betriebsgebäude kam es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Austritt von Ammoniak.

Gebäude wurde umgehend geräumt
Die werkseigene Feuerwehr reagierte laut Auskunft der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle umgehend und veranlasste die sofortige Räumung des gesamten Gebäudes. Aufgrund der Meldung wurde ein Großeinsatz ausgelöst, weshalb auch mehrere Wehren aus der Umgebung nach Thüringen ausrückten.

Blaulichteinsatz bei Hilti Thüringen.
Blaulichteinsatz bei Hilti Thüringen.(Bild: Bernd Hofmeister)
Das betroffene Firmengebäude wurde evakuiert. Ein Mitarbeiter wurde verletzt.
Das betroffene Firmengebäude wurde evakuiert. Ein Mitarbeiter wurde verletzt.(Bild: Bernd Hofmeister)

Ein Mitarbeiter wurde bei dem Vorfall verletzt. Er ist nach der Erstversorgung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Spital eingeliefert worden. Laut ersten Informationen dürfte es sich glücklicherweise um keine schweren Verletzungen handeln.

Ammoniak (NH₃) gilt als besonders gefährlich, weil es stark ätzend und giftig ist, in hohen Konzentrationen kann es schnell tödlich wirken. Zudem ist das Gas unter bestimmten Umständen explosionsfähig.

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