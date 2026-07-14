Chemie-Alarm bei Hilti: Ein Mitarbeiter verletzt

Infolge eines Gasaustritts auf dem Werksgelände der Firma Hilti in Thüringen (Vorarlberg) musste am Dienstag eine Person vom Notarzt versorgt werden. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das betroffene Gebäude ist von der Feuerwehr evakuiert worden.
Zugetragen hat sich der dramatische Zwischenfall am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr auf dem Firmengelände von Hilti in Thüringen. In einem der Betriebsgebäude kam es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Austritt von Ammoniak.
Gebäude wurde umgehend geräumt
Die werkseigene Feuerwehr reagierte laut Auskunft der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle umgehend und veranlasste die sofortige Räumung des gesamten Gebäudes. Aufgrund der Meldung wurde ein Großeinsatz ausgelöst, weshalb auch mehrere Wehren aus der Umgebung nach Thüringen ausrückten.
Ein Mitarbeiter wurde bei dem Vorfall verletzt. Er ist nach der Erstversorgung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Spital eingeliefert worden. Laut ersten Informationen dürfte es sich glücklicherweise um keine schweren Verletzungen handeln.
Ammoniak (NH₃) gilt als besonders gefährlich, weil es stark ätzend und giftig ist, in hohen Konzentrationen kann es schnell tödlich wirken. Zudem ist das Gas unter bestimmten Umständen explosionsfähig.
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