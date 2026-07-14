Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinderbetreuung

SPÖ übt scharfe Kritik nach Gruppenschließung

Vorarlberg
14.07.2026 13:05
SPÖ-Frauensprecherin Manuela Auer ist die jüngste Gesetzesnovelle ein Dorn im Auge.
SPÖ-Frauensprecherin Manuela Auer ist die jüngste Gesetzesnovelle ein Dorn im Auge.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Eine weitere kurzfristige Schließung einer Kinderbetreuungsgruppe in Vorarlberg erhitzt die Gemüter der Sozialdemokraten. Sie sehen sich in ihrer Kritik an der jüngsten Gesetzesnovelle bestätigt und warnen vor den negativen Folgen für Familien und für die Gleichstellung von Frauen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Diskussion um die Verlässlichkeit der Kinderbetreuung in Vorarlberg flammt erneut auf. Anlass ist die kurzfristige Schließung einer Betreuungsgruppe im Oberland. Nach Ansicht der Sozialdemokraten erfolgte dies aufgrund der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen – und zwar ohne ausreichende Vorlaufzeit oder Information für die betroffenen Familien.

Für die SPÖ-Landtagsabgeordnete und Bildungssprecherin Manuela Auer kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Der aktuelle Fall stehe exemplarisch für die Schwächen der neuen Gesetzgebung, vor denen ihre Mitstreiter von Anfang an gewarnt hätten. „Was hier passiert, ist kein Einzelfall, sondern kann künftig jederzeit auch an anderen Standorten passieren!“ Die von der schwarz-blauen Landesregierung versprochene „Flexibilität“ entpuppe sich in der Praxis als herber Verlust an Verlässlichkeit für die Eltern.

Enormer Druck auf Familien und Mütter
Die kurzfristigen Schließungen stellen Familien vor große organisatorische Herausforderungen. Die Last bleibt in der Regel auf den Schultern der Mütter hängen – sie müssen im Ernstfall kurzfristig Arbeitszeiten umstellen, Urlaub nehmen oder improvisierte Betreuungslösungen finden. „Wer aber Frauen im Erwerbsleben halten und Familien entlasten will, muss ein stabiles Netz garantieren, anstatt den Gemeinden gesetzliche Schlupflöcher zu bieten“, meint die rote Bildungssprecherin.

SPÖ-Frauen warnen vor „stillem Rückbau“
Unterstützung erhält Auer von der SPÖ-Landesfrauenvorsitzenden Bea Madlener-Tonetti. Sie spricht bereits von einem „stillen Rückbau“ der Betreuungslandschaft im Land, der sich vermehrt abzeichnet. Viele betroffene Eltern würden sich aus Sorge vor Konsequenzen jedoch nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Wirtschaftliche Folgen absehbar
Die Frauenvorsitzende warnt zudem vor den langfristigen finanziellen Konsequenzen für Frauen, wenn die Betreuungsinfrastruktur wegbricht. Da Frauen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit leisten, seien sie es, die bei Betreuungsausfällen ihre Arbeitszeit reduzieren oder ganz im Beruf zurückstecken müssten. Dies verschärfe nicht nur den aktuellen Fachkräftemangel, sondern vertiefe auch die ohnehin schon hohe Rentenlücke (Gender Pension Gap) in Vorarlberg, die derzeit bei rund 47 Prozent liegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.07.2026 13:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
21° / 27°
Symbol starke Regenschauer
Bludenz
21° / 32°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
21° / 31°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
21° / 32°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
240.688 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.542 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
135.141 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1273 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
765 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
511 mal kommentiert
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Mehr Vorarlberg
Kinderbetreuung
SPÖ übt scharfe Kritik nach Gruppenschließung
Sparmaßnahmen
Jupident: Schule bleibt, Betreuung wird gekürzt
Tragischer Unfall
Kletterer stürzte nach Sicherungsfehler in den Tod
Von Straße abgekommen
Lenker nach Traktorüberschlag eingeklemmt
Rollstuhltennis-Ass
Maximilian Taucher debütiert in der 500er-Klasse
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf