SPÖ übt scharfe Kritik nach Gruppenschließung

Wirtschaftliche Folgen absehbar

Die Frauenvorsitzende warnt zudem vor den langfristigen finanziellen Konsequenzen für Frauen, wenn die Betreuungsinfrastruktur wegbricht. Da Frauen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit leisten, seien sie es, die bei Betreuungsausfällen ihre Arbeitszeit reduzieren oder ganz im Beruf zurückstecken müssten. Dies verschärfe nicht nur den aktuellen Fachkräftemangel, sondern vertiefe auch die ohnehin schon hohe Rentenlücke (Gender Pension Gap) in Vorarlberg, die derzeit bei rund 47 Prozent liegt.