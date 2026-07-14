Am Ende reicht es nicht einmal für das Nötigste

Kaputte Waschmaschine bedroht Existenz

Hinter diesen nackten Zahlen verbergen sich unzählige Schicksale von Frauen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, am Ende jedoch vor den Trümmern ihrer finanziellen Existenz stehen. Bea Madlener-Tonetti, Landesfrauenvorsitzende der SPÖ, berichtet aus der Praxis: „Wenn mir eine Vorarlberger Pensionistin erzählt, dass sie zwei Kinder großgezogen, viele Jahre in Teilzeit gearbeitet und später noch ihre pflegebedürftige Mutter betreut hat und heute dennoch bei jedem Einkauf im Supermarkt rechnen muss, ob das Geld reicht, dann ist das kein Einzelfall.“ Viele Betroffene stünden vor dem finanziellen Ruin, sobald unvorhergesehene Kosten anfallen – wie der plötzliche Austausch einer defekten Waschmaschine oder eine unerwartet hohe Stromrechnung.