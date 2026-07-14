Jupident: Schule bleibt, Betreuung wird gekürzt

Die Stiftung Jupident hat weitreichende Kürzungen ihres Leistungsangebots angekündigt. Diese treten mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 in Kraft und betreffen mehrere Einrichtungen. Immerhin: Die Zukunft der Berufsvorschule ist gesichert. Unter der Leitung von Direktor Thomas Heel und in Kooperation mit dem Land Vorarlberg wird sie neu ausgerichtet. Diese Einrichtung ist die einzige berufsbildende mittlere Schule in ganz Österreich, die sich gezielt an Jugendliche mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf wendet.