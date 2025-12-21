Büste von SOS-Kinderdorf-Gründer beschmiert

Gmeiner ist omnipräsent

Erst vor ein paar Tagen hat in der Gemeinde eine öffentliche Diskussion darüber stattgefunden, wie man der Person Gmeiner künftig umgehen soll. Der SOS-Kinderdorfgründer ist im Ort omnipräsent, sogar der Gemeindesaal trägt seinen Namen. Viele Alberschwender hatten zu Gmeiner noch eine persönliche Verbindung, dementsprechend groß war die Betroffenheit, als öffentlich geworden ist, dass „ihr Hermann“ über viele Jahre Kinder sexuell missbraucht hat.