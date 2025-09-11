Illegale Tabakfabrik: Marktamt stoppt Shisha-Küche

Zu viele Kinder und Jugendliche als Kunden

Ausgangspunkt für die Aktion waren auffällige Kundenbewegungen. „Jugendliche besuchten in einer ungewöhnlich hohen Frequenz immer wieder in den Ramschladen und verhielten sich dabei immer mehr als auffällig“, heißt es vonseiten der Ermittler. Also setzte das Marktamt seine Ermittlungsmaschinerie in Gange. Über Wochen protokollierten Beamte die Vorgänge, zählten Lieferungen, dokumentierten Käufe. Als das Bild vollständig war, rückten Marktamt und Polizei an, die Zollfahndung wurde noch vor Ort beigezogen. Hinter der Ladentür enttarnte sich kein kleiner Nebenverdienst, sondern eine laufende Produktion.