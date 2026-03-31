Kronprinzessin Elisabeth wurde Opfer von Deepfakes

Es ist nicht das erste Mal, dass die hübsche 24-Jährige Opfer von Fake-Fotos wurde. Schon im letzten Jahr tauchte im Netz eine Aufnahme auf, die Elisabeth angeblich im Griechenland-Urlaub mit Prinz Georg von Liechtenstein (26) zeigte und das Gerüchte um eine royale Liebe entfachte. Doch obwohl auch dieses Bild war KI-generiert war, sah sich das Fürstenhaus zu einem Dementi genötigt.