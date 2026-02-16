Derzeit Lieferengpässe bei 1300 Medikamenten

Viele Patienten warten auf zweite Teilimpfung

Besonders problematisch sei, dass die Impfung gegen Herpes Zoster zwei Dosen im Abstand von zwei bis sechs Monaten erfordert. „Viele Patientinnen und Patienten haben bisher nur die erste Teilimpfung erhalten. Ob die zweite Dosis rechtzeitig verfügbar sein wird, ist ungewiss“, erläuterte Kamaleyan-Schmied.