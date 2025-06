Wie Kaffee die Medikamenten-Wirkung beeinflusst

Dass sich Alkohol und Medikamente nicht vertragen, ist den meisten geläufig. Bier, Wein und Co. können sich unter anderem nachteilig auf die Einnahme von Schmerzmitteln wie Paracetamol oder Ibuprofen, Beruhigungs- und Schlafmittel, Antidepressiva, Blutverdünner, Antibiotika oder Blutdruck- und Diabetesmedikamente auswirken. So kann etwa Alkohol bei Diabetikern insbesondere in Kombination mit Insulin oder Metformin zu einer gefährlichen Unterzuckerung führen.