Trial Adjourned
“Tunnel vision” led to murder charges for reckless driver
A German man is set to stand trial in Wels (Upper Austria) following a reckless drive. He is alleged to have driven toward a construction worker at 150 km/h on the Wels highway, after which a 160-kilometer police chase ensued. At the start of the trial, he pleaded not guilty to attempted murder.
He said he got into the car and just wanted to get far away. But because the German man ignored a roadblock on the Wels highway (A 25) on February 9, his escape from financial troubles turned into a movie-worthy chase from the police: “You can imagine it like something out of a Hollywood movie,” said prosecutor Kerstin Kutsam.
Wild car chase spanning 160 kilometers
The 30-year-old was charged with attempted murder on Tuesday at the Wels Regional Court. A worker was able to jump out of the way at the very last second. The wild chase spanned 160 kilometers at speeds of up to 240 km/h. During the chase, he reportedly attempted to ram police cars several times. He was finally stopped when his car was surrounded in Altlengbach (Lower Austria).
Neurotic Tendencies
Defense attorney Michael Lanzinger spoke of a neurotic tendency and “tunnel vision” on the part of his client. He denied that it constituted attempted murder. In the afternoon, Adelheid Kastner presented her expert opinion, and witnesses were heard. The hearing was adjourned for closing arguments and sentencing. The trial is scheduled to conclude on September 8.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.