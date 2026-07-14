“Tunnel vision” led to murder charges for reckless driver

Wild car chase spanning 160 kilometers

The 30-year-old was charged with attempted murder on Tuesday at the Wels Regional Court. A worker was able to jump out of the way at the very last second. The wild chase spanned 160 kilometers at speeds of up to 240 km/h. During the chase, he reportedly attempted to ram police cars several times. He was finally stopped when his car was surrounded in Altlengbach (Lower Austria).