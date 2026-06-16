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Pig erwartet viel

Das müssen die künftigen ORF-Direktoren können

Innenpolitik
16.06.2026 12:54
Clemens Pig, der designierte ORF-Generaldirektor, stellt hohe Anforderungen an die Bewerberinnen ...
Clemens Pig, der designierte ORF-Generaldirektor, stellt hohe Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
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Von krone.at

Der designierte ORF-Chef Clemens Pig sucht nach 13 ORF-Direktorinnen und -Direktoren. Die Anforderungen sind hoch: Zusätzlich zu Hochschulstudium & Co. müssen die Bewerberinnen und Bewerber ein eigenes Konzept vorlegen und in einem Gespräch mit Pig bestehen.

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Am Dienstag schrieb Pig die Topjobs aus. Gesucht sind Direktoren für „Programm und Brands“, „Audience und Plattformen“, „Finanzen und Verwaltung“, „Technologie und Innovation“ und neun Landesdirektoren für die Jahre 2027 bis 2031. Der designierte ORF-Chef will auf ein strikt ausgewogenes Geschlechterverhältnis achten. Bewerbungen müssen bis 14. Juli, 24 Uhr, einlangen.

Mit der Direktorenstruktur weicht Pig etwas von der gegenwärtigen Aufteilung – Technik, Finanz, Programm und Radio – ab. Die Informationsagenden behält er weiter bei sich. Laut Ausschreibung können nur Personen bestellt werden, die eine für die Aufgaben relevante Vorbildung oder eine fünfjährige einschlägige oder hinsichtlich des Aufgabenbereichs verwandte Berufserfahrung haben. Auch dürfen keine Ausschlussgründe nach dem ORF-Gesetz vorliegen. Ausgeschlossen sind etwa Politiker (für vier Jahre gesperrt) und Personen, die in einem Dienstverhältnis zu einem anderen Medienunternehmen stehen.

Insgesamt werden 13 ORF-Direktorinnen und -Direktoren gesucht.
Insgesamt werden 13 ORF-Direktorinnen und -Direktoren gesucht.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Lange Anforderungs-Liste
Pig erwartet von den Bewerberinnen und Bewerbern ein abgeschlossenes Hochschulstudium – vorzugsweise in den Fachrichtungen Recht, Wirtschaft, Medienmanagement – oder eine dem Studium gleichartige Berufserfahrung. Zusätzlich sollen die Bewerberinnen und Bewerber Führungserfahrung, Strategiekompetenz zur Weiterentwicklung der jeweiligen Direktion, Kenntnisse des ORF-Gesetzes, sehr gute analytische Fähigkeiten und eine hohe soziale Kompetenz haben.

Die Funktionen verlangen „Vertrauenswürdigkeit, Unbescholtenheit und ein Verhalten, das die Glaubwürdigkeit eines öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens sicherstellt“, heißt es. Pig will Bewerberinnen und Bewerber zu ihrer Überzeugung für ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen, ihrer Identifikation mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, den Programmgrundsätzen wie Objektivität, Meinungsvielfalt und Achtung der Menschenwürde, sowie den Programmrichtlinien des ORF befragen.

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Konzept und Befragung
Neben einem Lebenslauf müssen die Bewerberinnen und Bewerber ein Konzept zur mittel- und langfristigen Entwicklung der jeweiligen Direktion bzw. Landesdirektion mit Vorschlägen zur Gleichstellung von Frauen und Männern im ORF abgeben. Pig werde das Auswahlverfahren ausschließlich nach objektiven Kriterien durchführen, heißt es in der Ausschreibung.

Pig muss sein Team dem ORF-Stiftungsrat zur Bestellung vorlegen. Ob über seinen Antrag einzeln oder gesamt abgestimmt werden soll, bestimmt er. Jedes Mitglied des ORF-Stiftungsrats hat das Recht, die vorgeschlagenen Personen in einer Bestellungssitzung – die für Ende Juli angepeilt ist – zu befragen. Nicht länger im Bestellprozedere vorgesehen ist das Anhörungsrecht von Landeshauptleuten vor der Bestellung von ORF-Landesdirektoren. Es wurde im Vorjahr von der Bundesregierung abgeschafft.

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