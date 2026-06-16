Das müssen die künftigen ORF-Direktoren können

Mit der Direktorenstruktur weicht Pig etwas von der gegenwärtigen Aufteilung – Technik, Finanz, Programm und Radio – ab. Die Informationsagenden behält er weiter bei sich. Laut Ausschreibung können nur Personen bestellt werden, die eine für die Aufgaben relevante Vorbildung oder eine fünfjährige einschlägige oder hinsichtlich des Aufgabenbereichs verwandte Berufserfahrung haben. Auch dürfen keine Ausschlussgründe nach dem ORF-Gesetz vorliegen. Ausgeschlossen sind etwa Politiker (für vier Jahre gesperrt) und Personen, die in einem Dienstverhältnis zu einem anderen Medienunternehmen stehen.