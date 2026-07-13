Jugendliche plünderten Pkw: Festnahme nach Flucht

Festnahme nach Zeugenhinweis

Gegen 4.30 Uhr alarmierte ein Zeuge, der das Quartett beobachtet hatte, die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Verdächtigen schnell aufgespürt. Die Jugendlichen nahmen zwar umgehend Reißaus, drei der vier Burschen konnten aber bereits nach kurzer Flucht festgenommen werden. Ein 18-jähriger Beschuldigter wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Verhaftung, zwei Polizisten erlitten im Zuge der Amtshandlung leichte Verletzungen.