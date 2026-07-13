Jugendliche plünderten Pkw: Festnahme nach Flucht

In der Nacht auf Montag haben sich vier Jugendliche in Hohenems und Altach in Vorarlberg beim „Auto-Bingo“ ausgetobt und diverse Wertgegenstände gestohlen. Nach einem Zeugenhinweis leitete die Polizei eine Fahndung ein. Mittlerweile konnten alle vier Burschen gefasst werden.
Vier Burschen im Alter von 14 bis 18 Jahren zogen in den frühen Morgenstunden durch Hohenems und Teile von Altach. Die Gruppe testete bei zahlreichen geparkten Fahrzeugen, ob sich die Tür öffnen lässt. Bei mindestens sieben Pkw, die nicht versperrt waren, hatten die Täter Erfolg. Sie durchsuchten die Autos und entwendeten diverse Wertgegenstände.
Festnahme nach Zeugenhinweis
Gegen 4.30 Uhr alarmierte ein Zeuge, der das Quartett beobachtet hatte, die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Verdächtigen schnell aufgespürt. Die Jugendlichen nahmen zwar umgehend Reißaus, drei der vier Burschen konnten aber bereits nach kurzer Flucht festgenommen werden. Ein 18-jähriger Beschuldigter wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Verhaftung, zwei Polizisten erlitten im Zuge der Amtshandlung leichte Verletzungen.
Polizei rät zu mehr Vorsicht
Mittlerweile konnten alle vier Verdächtigen ausgeforscht werden. Sie werden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Angesichts des Vorfalls appelliert die Polizei an alle Autofahrer, ihre Fahrzeuge stets abzusperren – auch wenn sie diese nur kurz verlassen.
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