Jetzt ist bei „Kiki“ noch sehr viel möglich

„Aber am Sonntag war ich dafür so nervös wie nie“, gestand Schuler, „ich habe gewusst, dass es möglich ist, aber es musste alles passen.“ Beim Weitsprung verlor sie ein paar Punkte. „Aber damit habe ich gerechnet.“ Beim Speerwurf und über die 800 Meter legte sie dann aber wieder zu. Blieb aber bis am Ende selbst im Ungewissen. „Ich habe meine Punkte nie nachgerechnet, ich wollte es nicht wissen“, sagte Schuler, „gleich nach dem 800er bin ich zu meiner Familie und meinen Freunden. Und irgendwann hat dann jemand von der Tribüne heruntergerufen, dass es über 6000 sind und alle haben gejubelt!“ 6003 waren es genau. Samt der Erkenntnis, dass es gar nicht viele Bestleistungen gebraucht hat, nur eine. „Zum Glück ist es so. Es ist noch viel möglich“, so Schuler, „hoffentlich gehen jetzt die nächsten 6000er einfacher!“