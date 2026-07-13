Wirtschaftstreibende fordern echte Bildungsreform

Lehrkräfte im Fokus

Ein Erfolg dieses Modells hänge jedoch von weitaus mehr ab als nur von zusätzlichen Betreuungsplätzen oder neuen Gebäuden. „Es braucht vor allem eines: die Unterstützung und das Engagement jener Menschen, die dieses System Tag für Tag mit Leben füllen – unserer Lehrerinnen und Lehrer“, betont Petz-Bechter. Damit Pädagogen ihrem Bildungsauftrag gerecht werden können, fordert die WKV verlässliche Rahmenbedingungen, ausreichende Unterstützung und ein System, das stärkt statt zusätzlich belastet.