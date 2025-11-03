„Nicht jedes Kaff braucht eine Geburtenstation“

Die Forderung nach einem zentral gesteuerten Gesundheitssystem spaltet die Politik. Nach Todesfällen im Umfeld von Spitälern in Oberösterreich und Salzburg ist klar: Es geht ums Ganze – auch für Vorarlberg, das mitten in einer heiklen Spitalsreform steckt. Der renommierte Gesundheitsmanager Armin Fidler sieht gewaltigen Handlungsbedarf.