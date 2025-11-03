„Nicht jedes Kaff braucht eine Geburtenstation“

Die Forderung nach einem zentral gesteuerten Gesundheitssystem spaltet die Politik. Nach Todesfällen im Umfeld von Spitälern in Oberösterreich und Salzburg ist klar: Es geht ums Ganze – auch für Vorarlberg, das mitten in einer heiklen Spitalsreform steckt. Der renommierte Gesundheitsmanager Armin Fidler sieht gewaltigen Handlungsbedarf.
Überlastete Notaufnahmen, fehlende Koordination, kein freies Intensivbett – und am Ende kommt jede Hilfe zu spät. Nach den tragischen Todesfällen in Oberösterreich und Salzburg steht das österreichische Gesundheitssystem am Pranger. Zu kompliziert, zu langsam, zu zersplittert sei dieses, so die Kritik.
