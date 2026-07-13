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WTA-Turnier in Kitz

Traumdebüt für Perelygina – jetzt wartet ÖTV-Duell

Tennis
13.07.2026 18:18
Tennis-Staatsmeisterin Ekaterina Perelygina trifft im Achtelfinale von Kitzbühel im ...
Tennis-Staatsmeisterin Ekaterina Perelygina trifft im Achtelfinale von Kitzbühel im ÖTV-Generationenduell auf JUlia Grabher.(Bild: Krone-Collage/AP/Christophe Ena, GEPA)
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Porträt von krone Sport
Von Jörg Mülleder und krone Sport

Die Generali Open Ladies Kitzbühel haben ein österreichisches Achtelfinale.

Die frischgebackene Tennis-Staatsmeisterin Ekaterina Perelygina gewann bei ihrem WTA-Debüt gegen die Marokkanerin Yasmine Kabbaj nach gut zwei Stunden in drei Sätzen. Die 19-Jährige fordert nun im Generationenduell die 30-jährige Vorarlbergerin Julia Grabher, die in ihrem Auftaktmatch ebenfalls über drei Sätze gehen musste. 

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Die Rückkehr der Tennis-Damen nach 33 Jahren begann in Kitzbühel am Montag mit einem hart erkämpften Sieg. Grabher, als Nummer vier gesetzt, musste sich zum Auftakt mehr plagen, als ihr lieb war.

„Ich habe mich am Platz alles andere als gut gefühlt“, sagte die Vorarlbergerin, die sich über ihre vielen Fehler in der Höhenlage der Gamsstadt ärgerte.

13 Doppelfehler bei Grabher!
Es begann bereits mit dem Service: Die 30-Jährige brachte nur 61,2 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld, machte insgesamt 13 Doppelfehler. „Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich war ein bissl nervös, wollte mein Bestes zeigen“, grübelte sie. Das 6:3, 5:7, 6:4 nahm sie gerne mit, im Achtelfinale will sie es am Dienstag besser machen.

Perelygina: „Besser geht es nicht“
Da kommt es dann zum internen Duell mit FedCup-Spielerin Perelygina. Die 19-Jährige setzte sich zum Auftakt gegen Yasmine Kabbaj (Marokko) mit dem zweiten Matchball 2:6, 6:4, 6:3 durch. „Besser geht es nicht“, freute sie sich über ihren ersten Sieg bei einem WTA-125-Turnier: „Jetzt geht es gegen Julia. Ich schaue immer zu ihr auf, sie ist eine sehr gute Spielerin.“

Weitere Österreicherinnen im Einsatz
Am Dienstag sind bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier im Einzel noch die an Nummer zwei gesetzte Sinja Kraus (gegen die Schwedin Caijsa Hennemann), Arabella Koller (gegen die Deutsche Mona Barthel) und Leonie Rabl (gegen die Niederländerin Arantxa Rus) im Einsatz.

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Keine Erfolgserlebnisse der ÖTV-Herren in Gstaad
Beim ATP250-Turnier in Gstaad setzte es für die beiden ÖTV-Männer Erstrunden-Niederlagen. Joel Schwärzler musste sich dem routinierten Italiener Lorenzo Sonego 4:6 und 6:7(4) geschlagen geben. Jurij Rodionov verlor gegen den Franzosen Clement Tabur 6:4, 5:7 und 4:6.

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