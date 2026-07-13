Traumdebüt für Perelygina – jetzt wartet ÖTV-Duell

Perelygina: „Besser geht es nicht“

Da kommt es dann zum internen Duell mit FedCup-Spielerin Perelygina. Die 19-Jährige setzte sich zum Auftakt gegen Yasmine Kabbaj (Marokko) mit dem zweiten Matchball 2:6, 6:4, 6:3 durch. „Besser geht es nicht“, freute sie sich über ihren ersten Sieg bei einem WTA-125-Turnier: „Jetzt geht es gegen Julia. Ich schaue immer zu ihr auf, sie ist eine sehr gute Spielerin.“