Vor der Tür | Verkehrte pinke Welt

Verkehrte pinke Welt. Der Ex-Medienmanager Dengler, ein unbequemer Abgeordneter, hat bei den Neos nichts mehr verloren, weil er zu oft unbequeme Wahrheiten ausspricht. Wenn er sich dann, wie in der Vorwoche in der Nationalrats-Budgetdebatte zu Wort meldet und die in Österreich viel zu hohe Parteienförderung anprangert – dann ist aber wirklich Schluss! Umgehend tagt ein Parteitribunal. Zeichnet das der Abgeordnete am Handy auf, hat man ihn am sprichwörtlichen „Krawattl“. Die als Außenministerin in der Welt herumjettende Parteichefin Beate Meinl-Reisinger hinterlässt zwar weder in der Welt noch in der Regierung echte Spuren – dafür säubert sie die Partei. Unbequeme Geister, unbequeme Meinungen haben da keinen Platz. Aber doch! Ihr hochgradig verhaltensauffälliger Staatssekretär Sepp Schellhorn darf weiter den Regierungskasperl spielen… Verkehrte pinke Welt.