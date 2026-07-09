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„Oanen in dr Krone“

Köstliche chinesische Küche mitten im Ländle

Vorarlberg
09.07.2026 09:25
Piefke & Fatso testeten sich durch die Speisekarte des Restaurants „Eat“ in Lustenau und waren ...
Piefke & Fatso testeten sich durch die Speisekarte des Restaurants „Eat“ in Lustenau und waren positiv überrascht.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo Piefke und Fatso geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal kamen sie zufällig bei „Eat“ in Lustenau vorbei – und erfreuten sich an hausgemachten Frühlingsrollen und mongolischem Rind.

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Wie erkennt man auf einem Foto ein gutes chinesisches Gericht? Genau, gar nicht! Anders als beispielsweise bei einer Pizza, wo man zumindest die Machart erahnen kann und die Beschaffenheit des Teiges sieht.

Bei chinesischen Etablissements ist das unserer Meinung nach deutlich schwieriger. Denn einer Peking-Ente sehe ich die Qualität nicht an. Genauso wenig sieht man, ob das Gemüse verkocht oder doch knackig-frisch ist. Und da kommen wir ins Spiel: Denn wir überprüfen solche Dinge im Detail.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Ein Zufallstreffer
Durch Zufall landeten wir im „Eat“ in Lustenau. Ein Lokal, das schon seit Jahren existiert – unter anderem erkennbar am charmanten Interieur, inklusive klassischem Aquarium. Wir erwarteten uns jedoch keine andere Küche als in ähnlichen Restaurants (und von denen gibt’s bekanntlich ja einige).

Die Gerichte bei „Eat“ sind nicht nur optisch ein Genuss.
Die Gerichte bei „Eat“ sind nicht nur optisch ein Genuss.(Bild: huppmann bros.)
Die Gerichte bei „Eat“ sind nicht nur optisch ein Genuss.
Die Gerichte bei „Eat“ sind nicht nur optisch ein Genuss.(Bild: huppmann bros.)
Die Gerichte bei „Eat“ sind nicht nur optisch ein Genuss.
Die Gerichte bei „Eat“ sind nicht nur optisch ein Genuss.(Bild: huppmann bros.)

Doch bereits die erste Speise zeigte an, wo die Reise hingeht: Frühlingsrolle, 5,50 Euro. Hausgemacht, sogar der Teig. Hatten wir so noch nie. Wow! Riesengarnelen gibt’s auch, schön abgeschmeckt, in guter Qualität. Das Gemüse knackig-frisch, so macht Essen Spaß!

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Unser Highlight: Mongolisches Rind, in chinesischem Portwein reduziert – dieses Gericht hat unseren Besuch veredelt. Guten Appetit!

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3,5/5

Gesamteindruck: 4/5

Website: EAT, Lustenau

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