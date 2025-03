„Die Politik hat Mitschuld am Tod meines Kindes“

Der Mann, der jetzt in einem Büro, in seinem Zahntechnik-Betrieb im deutschen Schleswig-Holstein, sitzt und mit der „Krone“ per Video-Call verbunden ist, wirkt stark – und unendlich traurig zugleich. Es gibt Phasen, in denen er mit kräftiger Stimme spricht; es gibt Phasen, in denen er bitterlich weint. Es gibt aber auch Phasen, in denen sich sein Mund zu einem melancholischen Lächeln verzieht.