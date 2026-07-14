2000 Familien warten weiter auf Kindergartenplatz

Das Bangen um einen Betreuungsplatz in der Steiermark ist groß. Mitte März hatten rund 80 Prozent der Familien einen Platz für Kindergarten oder Krippe bekommen. Die Warteliste wäre kürzer als im Vorjahr, erklärte der zuständige Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) damals. Doch fast 2600 Familien mussten dennoch warten. Auch jetzt zu Ferienbeginn stehen immer noch 2129 steirische Kinder auf der Warteliste.