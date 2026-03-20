„Steiermark hat Kindergarten-Ausbau verschlafen!“

Die Steiermark hinkt bei der Kinderbetreuung hinterher. Aktuell ist die Warteliste auf einen Platz kürzer als im Vorjahr, doch 2500 Familien müssen auch heuer warten. Neos: „Land lässt Eltern im Stich“.
Wer hat ab Herbst einen Platz in Krippe oder Kindergarten, wer nicht? Steirische Eltern zittern jährlich auf diesen Moment hin. Jetzt ist klar: 2574 Kinder stehen auf der Warteliste, 758 Familien haben gar eine Absage bekommen (wegen unerfüllter Kriterien). Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) argumentierte gegenüber der „Steirerkrone“, dass 13.986 Familien schon einen Platz für ihr Kind bekommen haben. Die Quote nach den Vormerkungen sei besser als letztes Jahr.
Dennoch müssen jetzt hunderte Familien abwarten, ob bis Herbst Leute abspringen und dadurch ein Platz frei wird oder Ansuchen für eine Überschreitung der Gruppengröße genehmigt werden – und sie so zu einem Betreuungsplatz für ihr Kind kommen. Den Neos stinkt all das gewaltig. Niko Swatek sagt: „Wer Familie und Beruf vereinbaren will, wird von der Landesregierung immer noch im Stich gelassen.“ Die Landesregierung habe den Ausbau verschlafen.
„Es ist untragbar, dass die Platzsuche für so viele Familien noch immer einem Glücksspiel gleicht.“
Niko Swatek, Neos
Bild: Christian Jauschowetz
Swatek fordert von Hermann volle Transparenz und eine regionale Auflistung: „Nur wenn die Zahlen vollständig auf dem Tisch liegen, kann dort ausgebaut werden, wo der Druck am größten ist. Sonst stochern Gemeinden und Land weiter im Nebel“, meint er. Das Problem ist ja nicht nur der steigende Bedarf, sondern auch, dass es an den Räumlichkeiten fehlt. Die finanziell belasteten Gemeinden müssten ausbauen. Dazu meldet sich nun auch die SPÖ.
„Anstatt die Geschwindigkeit beim Ausbau endlich deutlich zu erhöhen, verwaltet die blau-schwarze Landesregierung den Status Quo. Es braucht endlich mehr Tempo“, sagen der rote Klubobmann Hannes Schwarz und Bildungssprecherin Chiara Glawogger. Die Städte und Kommunen müssten finanziell bestmöglich unterstützt werden. „Jedes Kind, das einen Platz benötigt, soll auch einen bekommen“, so die SPÖ.
Die Verantwortlichen müssen endlich beginnen, dieses wichtige Thema gemeinsam mit Betrieben und Kommunen zu denken, anstatt sich in Streitereien zu verlieren.
Hannes Schwarz, SPÖ
Bild: Christian Jauschowetz
Landesrat Hermann meint, dass heuer bereits knapp 1500 Plätze mehr zur Verfügung stehen. Das liege daran, dass die Gruppengröße gleich bleibt. Eigentlich hatte die Steiermark den Plan, jährlich die Gruppen zu verkleinern, um die Qualität zu heben. Diese Maßnahme wurde von Blau-Schwarz auf Eis gelegt. Hermann gibt sich zuversichtlich, dass die Warteliste bis Herbst „rasch kürzer“ werde.
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