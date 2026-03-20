„Steiermark hat Kindergarten-Ausbau verschlafen!“

Swatek fordert von Hermann volle Transparenz und eine regionale Auflistung: „Nur wenn die Zahlen vollständig auf dem Tisch liegen, kann dort ausgebaut werden, wo der Druck am größten ist. Sonst stochern Gemeinden und Land weiter im Nebel“, meint er. Das Problem ist ja nicht nur der steigende Bedarf, sondern auch, dass es an den Räumlichkeiten fehlt. Die finanziell belasteten Gemeinden müssten ausbauen. Dazu meldet sich nun auch die SPÖ.