Landesrat: „27 Kinder sollen nicht die Regel sein“

Turnsaal vs. Gemeindefinanzen

Kritisiert wird auch, dass bei Neubauten erst ab der vierten (statt dritten) Gruppe ein weiterer Bewegungsraum notwendig ist. Hermann nimmt diese Kritik „ernst“, meint aber, es brauche bauliche Erleichterungen. „Wenn die Kommunen kein Geld haben, um auszubauen und den Betreuungsbedarf zu decken, geht das auch nicht.“

Besonders Ballungsräumen wie Graz möchte man so die Option einräumen, in Bestandsobjekte zu investieren. Denn gerade in der Landeshauptstadt drohe ein Kapazitätsengpass – noch viel mehr, wenn ein zweites Pflichtkindergartenjahr kommt (das Hermann befürwortet).