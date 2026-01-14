Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Graz plant neue Plätze

Not in der Kinderbetreuung ist noch nicht gebannt

Steiermark
14.01.2026 06:30
Derzeit mangelt es weniger am Personal als an Plätzen.
Derzeit mangelt es weniger am Personal als an Plätzen.(Bild: lordn - stock.adobe.com)

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der steirischen Landeshauptstadt ist ungebremst hoch. Im Herbst sollen neue Plätze geschaffen werden. Trotz des Ausbaus ist die Misere nicht vorbei.

0 Kommentare

Sieben neue Gruppen in Kindergärten und eine neue Krippengruppe will der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) im Herbst 2026 schaffen, beschlossen werden soll das im kommenden Gemeinderat. Das Geld dafür fehlt eigentlich, der Ausbau ist aber dringend notwendig.

Hohensinner muss aus dem eigenen Budgettopf schöpfen. „Wir haben gesagt, die Kinderbetreuung hat oberste Priorität, daran halten wir uns.“ Mit 300.000 Euro schlagen die neuen Plätze heuer von Herbst bis Weihnachten zu Buche – „im nächsten Jahr ist das natürlich noch mehr“. Eingespart werden muss nun in anderen Bildungsbereichen, etwa bei der
Schulautonomie oder Instandhaltung von Gebäuden.

Zitat Icon

Ohne Ausbau und Aussetzen der Gruppenabsenkung wäre die Entwicklung katastrophal.

Kurt Hohensinner, Grazer Stadtrat für Bildung

„Das ist leider schmerzlich, doch wir haben keinerlei zusätzliche Mittel von Kahr und der Koalition bekommen“, schießt Hohensinner gegen die KPÖ-Bürgermeisterin und Vize Judith Schwentner (Grüne).

Ohne weiteren Ausbau wird's eng
Graz erreiche laut dem ÖVP-Chef im Herbst sogar ein leichtes Plus im Versorgungsgrad. Geholfen habe auch, dass das Land die Kindergartengruppen im nächsten Jahr nicht verkleinert. Mit 91,3 Prozent Versorgungsgrad ist die Not aber lange nicht vorbei: „Ohne den Maßnahmen wäre die Entwicklung katastrophal!“

Lesen Sie auch:
In der Steiermark gibt es heuer 1700 neue Betreuungsplätze für Kinder (Symbolbild).
Für steirische Eltern
Kinderbetreuung im Betrieb: Land startet Offensive
08.09.2025
AK-Service-Tipp
Wichtige Tipps zu Karenz und Kinderbetreuungsgeld
27.08.2025

Der Ausbau müsse weiter voranschreiten und von der Rathauskoalition gefördert werden, damit man nicht auf unter 90 Prozent falle, appelliert der Politiker. Außerdem berge das geplante zweite Pflichtkindergartenjahr Herausforderungen. Ein kleiner Lichtblick: Beim Kindergartenpersonal herrscht derzeit ein wenig Entspannung.

Porträt von Verena Schaupp
Verena Schaupp
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
341.330 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
162.571 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
144.095 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf