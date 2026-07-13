54-Jähriger starb bei Feuer in seiner Wohnung

Im Bezirk Leoben (Steiermark) kam es am Montagfrüh zu einem Wohnungsbrand. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer. Der 54-jährige Bewohner der Wohneinheit konnte nur noch tot aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt.
Montagfrüh gegen 4.30 wurden mehrere Feuerwehren zu einem Wohnungsbrand in Kalwang (Bezirk Leoben) gerufen. Ein Passant entdeckte das Feuer im ersten Stock des Wohnhauses bei einem morgendlichen Spaziergang mit seinem Hund und wählte den Notruf.
Dichter Rauch aus Wohnung
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus der betroffenen Wohnung. Knapp 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mautern, Donawitz und Kalwang sowie fünf Fahrzeuge des Roten Kreuzes standen daraufhin gemeinsam mit der Polizei im Einsatz. Bereits um 4.40 Uhr konnten die Feuerwehrleute Entwarnung geben, das Feuer war gelöscht.
Leiche im Wohnzimmer entdeckt
Als die Polizisten die Wohnung begutachteten, fanden sie eine Brandleiche auf dem verbrannten Sofa. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Bei dem Verstorbenen dürfte es sich um den 54-jährigen Bewohner der Wohnung handeln. Er hat alleine in der Wohneinheit gelebt. Weitere Ermittlungen zur Bestätigung seiner Identität sind im Gange. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet.
Indes hat auch das LKA Steiermark die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte ein offenes Feuer den Brand ausgelöst haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten bislang nicht erhoben werden.
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