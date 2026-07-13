54-Jähriger starb bei Feuer in seiner Wohnung

Leiche im Wohnzimmer entdeckt

Als die Polizisten die Wohnung begutachteten, fanden sie eine Brandleiche auf dem verbrannten Sofa. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Bei dem Verstorbenen dürfte es sich um den 54-jährigen Bewohner der Wohnung handeln. Er hat alleine in der Wohneinheit gelebt. Weitere Ermittlungen zur Bestätigung seiner Identität sind im Gange. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet.