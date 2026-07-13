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„Wir sind schockiert!“

Nach WM-Ausschluss! Schiri stirbt mit 38 Jahren

Fußball International
13.07.2026 17:40
Rob Dieperink
Rob Dieperink(Bild: EPA/BART STOUTJESDIJK)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Erschütternde Neuigkeiten aus den Niederlanden: Im Alter von gerade einmal 38 Jahren ist Spitzen-Schiedsrichter Rob Dieperink tot aufgefunden worden! Der Unparteiische war eigentlich für eine Teilnahme an der Fußball-WM 2026 in Nordamerika vorgesehen gewesen, nach Vorwürfen sexuellen Missbrauchs aber kurz vor Turnier-Start aus dem Schiri-Aufgebot gestrichen worden ...

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Was genau am Wohnort von Dieprink im malerischen Borculo nicht unweit der Grenze zu Deutschland geschah, ist zur Stunde nicht bekannt. Auch zur Todesursache gibt es bisher keine Informationen, die Polizei habe aber inzwischen Ermittlungen aufgenommen, berichten lokale Medien.

„Wir sind schockiert und tieftraurig ob des Todes von Schiedsrichter Rob Dieperink“, schreibt der niederländische Fußball-Verband KNVB in seinem Kondolenz-Schreiben zu dem tragischen Unglück.

„Hochgeschätzter Schiedsrichter“
„Mit Rob verlieren wir nicht nur einen hochgeschätzten Schiedsrichter, sondern auch einen freundlichen und engagierten Kollegen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn geliebt haben.“

Mit dem Tode Dieprinks endet abseits aller familiären und persönlichen Tragik auch eine hochansehnliche Schiedsrichter-Karriere. Bereits ab der Saison 2011/12 pfiff er Partien der Zweiten Liga, ab 2017/18 auch in der Ehrendivision.

Vorwüfe des sexuellen Missbrauchs
Nachdem er 2022 in die Liste der international einsetzbaren Video-Schiedsrichter aufgenommen worden war, durfte er bei der EM 2024 dann auch acht Mal als Haupt- oder Assistenz-VAR wirken.

Auch bei der heurigen WM war er ursprünglich für diese Tätigkeit eingeplant, aber nachdem er nach einem Europacup-Einsatz in London im April wegen Vorwüfen des sexuellen Missbrauchs verhaftet worden war, nahm die FIFA davon Abstand, bei der WM auf seine Dienste zu setzen.

Und blieb auch bei dieser Entscheidung, als sich die Vorwürfe nicht erhärten ließen, die Ermittlungen eingestellt wurden ...

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