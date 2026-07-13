Milde Sommernacht, doch Gewitter ziehen schon auf

Nach einem überwiegend freundlichen Tag steht Österreich heute Abend eine ruhige, aber nicht überall völlig störungsfreie Nacht bevor. Während der Himmel vielerorts nur gering bewölkt bleibt, ziehen im Westen bereits mehr Wolken auf. Dort können sich in den frühen Morgenstunden erste Schauer und Gewitter bemerkbar machen.
Der Wind bleibt in der Nacht meist schwach, die Temperaturen gehen nur langsam zurück. Die Tiefstwerte liegen zwischen angenehmen 14 und 21 Grad – vielerorts bleibt es damit eine milde Sommernacht.
Am Morgen nimmt die Gewittergefahr zu
Der Mittwoch beginnt im Westen bereits unbeständiger: Erste Regenschauer und Gewitter können schon in den frühen Morgenstunden auftreten. Im Osten und Südosten zeigt sich das Wetter zunächst noch von der besseren Seite, mit Sonne neben hohen Wolkenfeldern.
Im weiteren Tagesverlauf werden die Wolken jedoch zahlreicher. Vor allem im Berg- und Hügelland steigt die Neigung zu Schauern und Gewittern deutlich an. Die sommerliche Wärme bleibt dabei erhalten, doch die Gewittergefahr nimmt spürbar zu.
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