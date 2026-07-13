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Flugzeugabsturz in NÖ

Passagierin (15) befreite sich selbst aus Wrack

Niederösterreich
13.07.2026 17:30
Das Flugzeugwrack wurde noch am Sonntag geborgen.
Das Flugzeugwrack wurde noch am Sonntag geborgen.(Bild: FF Scheibbs/BFKDO Scheibbs)
Porträt von Petra Weichhart
Porträt von Mark Perry
Von Petra Weichhart und Mark Perry

Einen Flugzeugabsturz zu überleben, grenzt bereits an ein Wunder. Bei jenem Rundflug am Sonntag, der in Niederösterreich mit einem Absturz endete, gelang es einer 15-jährigen Passagierin sogar, sich beinahe unverletzt aus dem Wrack zu befreien. Zwei weitere Insassen starben.

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Es sollte ein besonderer Tag im Leben der 15-jährigen Lea (Name geändert) nach der Firmung werden. Von ihrem Onkel bekam sie einen Rundflug geschenkt.

Am Sonntag ging es gemeinsam mit einer Bekannten und Pilot Michael K. in der viersitzigen Propellermaschine vom Flugplatz in Seitenstetten aus los in Richtung Salzkammergut. Gegen 11.40 Uhr ließ – wie berichtet – ein Motorschaden den Ausflug dramatisch enden.

Pilot und Frau tot
Das Kleinflugzeug stürzte bei Neuhaus im Bezirk Scheibbs ab. Pilot Michael K. (47) und Sylvana G. (47) kamen dabei ums Leben. Dem Mädchen gelang es, sich aus dem Wrack zu befreien. Lea und ihr Onkel (41) wurden dann mittels Tau geborgen.

Michael K. (2. v. li.) von der Flugunion Seitenstetten-Biberbach hatte seit 2024 die ...
Michael K. (2. v. li.) von der Flugunion Seitenstetten-Biberbach hatte seit 2024 die Privatpiloten-Lizenz.(Bild: Flugunion Seitenstetten, Krone KREATIV)

Dramatisch: Kurz vor dem Absturz meldete der Pilot über Funk ein Problem mit dem Öldruck. Austro Control riet zu einer Notlandung am nächstgelegenen Flugplatz in Mariazell. Doch bis dorthin hat es das Kleinflugzeug nicht geschafft. Es zerschellte im unwegsamen Gelände des Ötschergebietes.

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Das Flugzeugwrack wurde sichergestellt, eine Obduktion des Piloten angeordnet. Die abgestürzte Piper-28 war übrigens das erste Sportflugzeug, mit dem eine Mittelmeer-Umrundung gelang.

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