Passagierin (15) befreite sich selbst aus Wrack

Dramatisch: Kurz vor dem Absturz meldete der Pilot über Funk ein Problem mit dem Öldruck. Austro Control riet zu einer Notlandung am nächstgelegenen Flugplatz in Mariazell. Doch bis dorthin hat es das Kleinflugzeug nicht geschafft. Es zerschellte im unwegsamen Gelände des Ötschergebietes.