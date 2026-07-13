Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Finanzen, Regierung

Rubio kontrolliert Venezuela über WhatsApp

Außenpolitik
13.07.2026 17:08
US-Außenminister Marco Rubio kontrolliert Venezuelas Regierung über WhatsApp.
US-Außenminister Marco Rubio kontrolliert Venezuelas Regierung über WhatsApp.(Bild: AFP/STEFAN JEREMIAH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Außenminister Marco Rubio kontrolliert Venezuelas Finanzen, die Verteilung von Ressourcen sowie die Regierung des Landes – und das alles nur über WhatsApp. Das bestätigten jetzt mehrere Quellen aus dem Umfeld der Regierungen in Washington und Caracas.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie die „New York Times“ berichtete, versorgt das Weiße Haus Venezuela wöchentlich mit einem bestimmten Taschengeld. Wofür diese Gelder ausgegeben werden und von wem, bestimmen US-Außenminister Marco Rubio und sein Team. Laut dem Bericht steht er in engem Kontakt mit Venezuelas neuer Präsidentin Delcy Rodríguez und ist in die täglichen Abläufe im Land eingebunden.

Der entmachtete Präsident Nicolás Maduro soll direkt nach seiner Entführung Rodriguez angerufen haben. Sie habe die Wahl bekommen, ob sie mit den USA zusammenarbeiten wolle, oder ob es einen großangelegten Angriff auf die Infrastruktur, militärische Stützpunkte oder hochrangige Amtsträgerinnen und Amtsträger gebe, heißt es in Berichten. Nach einigen Verhandlungen habe sie dann der Zusammenarbeit zugestimmt.

Venezuelas Präsidentin Delcy Rodríguez
Venezuelas Präsidentin Delcy Rodríguez(Bild: AFP/PEDRO MATTEY)

Geburtstagsgrüße und Tratsch in Spanisch
Laut „New York Times“ tauschen Rubio und Rodríguez auf WhatsApp auch Geburtstagsgrüße, Selfies und Tratsch in Spanisch aus. Hintergrund sei aber ein starkes Abhängigkeitsverhältnis. Rodríguez sei auf die US-Gelder angewiesen, um die Bezahlung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten und die venezolanische Landeswährung zu stabilisieren. Darüber hinaus verhelfe der Schutz des US-Finanzministeriums, Einnahmen zu generieren, ohne ausstehende Schulden in Millionenhöhe an Gläubigerinnen und Gläubiger zurückzahlen zu müssen.

Im Gegenzug erhält das US-Finanzministerium die Einnahmen aus den meisten Exporten Venezuelas und leitet sie dann über das venezolanische Bankensystem an den südamerikanischen Staat weiter. Rubio und sein Team überwachen die Umsetzung der US-Sanktionen gegen Venezuela und entscheiden, wer im Land Geschäfte tätigen darf und unter welchen Bedingungen. Der Zugang für US-Unternehmen wurde verbessert. Rodríguez stimmt außerdem wichtige Regierungsernennungen, wie beispielsweise die des Verteidigungsministers, mit Rubio ab.

Lesen Sie auch:
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
13.05.2026
Monatelang geplant
Das Protokoll: So schnappte US-Einheit Maduro
04.01.2026

Opposition kritisiert fehlende demokratische Grundlage
Die Demokratische Partei kritisiert, dass die USA Venezuela ohne demokratische Legitimität regieren, wobei große Teile von Maduros Machtapparat weiterhin bestehen bleiben. Rubio sagt wiederum, die Wirtschaft wieder aufbauen und das Land stabilisieren zu wollen. Danach werde ein Übergang zur Demokratie geschaffen.

Wie berichtet, wurden Maduro und seine Ehefrau Anfang Jänner 2026 von US-Streitkräften festgenommen und nach New York gebracht. Die Aktion war monatelang von der Trump-Regierung geplant worden. Maduro soll aus der Sicht der USA sein Amt durch Wahlmanipulation erlangt und dafür genutzt haben, Tausende Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten zu transportieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
13.07.2026 17:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
236.859 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
178.744 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
134.905 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1253 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
783 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
744 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Mehr Außenpolitik
Finanzen, Regierung
Rubio kontrolliert Venezuela über WhatsApp
Trotz EU-Vorschlag
Regierung hält an eigenem Social-Media-Verbot fest
Sporrer bei Wallner
Finger weg vom Bezirksgericht in Bezau!
Eskalation um Hormuz
Jetzt will Trump Geld für Fahrt durch Öl-Nadelöhr
Rüstung als „Chance“
Hattmannsdorfer will bei Neutralität „präzisieren“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf