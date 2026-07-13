Rubio kontrolliert Venezuela über WhatsApp

Im Gegenzug erhält das US-Finanzministerium die Einnahmen aus den meisten Exporten Venezuelas und leitet sie dann über das venezolanische Bankensystem an den südamerikanischen Staat weiter. Rubio und sein Team überwachen die Umsetzung der US-Sanktionen gegen Venezuela und entscheiden, wer im Land Geschäfte tätigen darf und unter welchen Bedingungen. Der Zugang für US-Unternehmen wurde verbessert. Rodríguez stimmt außerdem wichtige Regierungsernennungen, wie beispielsweise die des Verteidigungsministers, mit Rubio ab.