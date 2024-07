Assistenzsysteme: Zwischen Retten und Nervtöten

So passiert beispielsweise ein Drittel der Alleinunfälle aufgrund von ‘Unachtsamkeit, Ablenkung‘: Hier kann durch einen Lenkeingriff des Notfall-Spurhalteassistenten ein Abkommen von der Fahrbahn verhindert werden. Im Begegnungsverkehr gilt das als Auslöser für ein Viertel der Unfälle mit Personenschaden, die durch Pkw-Lenker hauptverursacht werden. „Ein Notfall-Spurhalteassistent kann viele dieser Unfälle verhindern oder die Folgen abmildern, wenn man aus Unachtsamkeit von der Straße abkommen oder über die Mittellinie in den Gegenverkehr geraten würde“, so Nosé. Ein Notbremsassistent reduziert die Zahl bzw. die Schwere der Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern sowie von Unfällen im Richtungsverkehr.