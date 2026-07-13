Großeinsatz: Feuer in Wohnhaus ausgebrochen

Ein Feuerwehreinsatz hat am Montagabend in einem Wohnhochhaus in der Nähe des Gleisgartens in Wien-Meidling auf Trab gehalten. Aus einem Balkon war eine dichte Rauchwolke zu sehen. Eine „Krone“- Lesereporterin hat den Einsatz mit Fotos festgehalten.
Rasch rückten laut Martin Hofbauer, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, aufgrund der in einem Hochhaus liegenden Brandörtlichkeit 15 Fahrzeuge und rund 60 Einsatzkräfte nach Meidling aus. Das Feuer dürfte in einer Wohnung im 3. Obergeschoss ausgebrochen sein.
Ursache noch unklar
Der Brand wurde mit einer Löschleitung vom Stiegenhaus aus bekämpft, eine andere Mannschaft dämmte die Flammen von der Außenseite des Gebäudes ein. Die Feuerwehr gab vorsichtig Entwarnung: Man dürfte den Brand mittlerweile so weit im Griff haben, Informationen über Verletzte liegen aktuell nicht vor.
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