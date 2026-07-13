Großeinsatz: Feuer in Wohnhaus ausgebrochen

Ursache noch unklar

Der Brand wurde mit einer Löschleitung vom Stiegenhaus aus bekämpft, eine andere Mannschaft dämmte die Flammen von der Außenseite des Gebäudes ein. Die Feuerwehr gab vorsichtig Entwarnung: Man dürfte den Brand mittlerweile so weit im Griff haben, Informationen über Verletzte liegen aktuell nicht vor.