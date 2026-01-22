Kanadas Ex-Premier Trudeau kommt nach Salzburg

Jährlich lädt die Industriellenvereinigung (IV) zur Wirtschaftskonferenz Salzburg Summit namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Diesen Juli wird Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau als Redner bei der Veranstaltung auftreten.
Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe stehen vielfältige Diskussionen und Vorträge rund um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Europa.
Am Rande der Wirtschaftskonferenz dürfte es aber auch spannend werden: Zur Weltwirtschaftskonferenz in Davos reiste Trudeau jüngst mit seiner neuen Partnerin, Popstar Katy Perry, an und sorgte für Blitzlichtgewitter abseits der politischen Bühne. Bleibt abzuwarten, ob sich in der Mozartstadt ähnliche Bilder bieten werden.
Der Salzburg Summit findet vom 22. bis 24. Juli heuer zum siebten Mal statt. Dieses Mal unter dem Motto „Alliances in a New Global Order“ (dt. Allianzen in einer neuen Weltordnung).
