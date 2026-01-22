Kanadas Ex-Premier Trudeau kommt nach Salzburg

Am Rande der Wirtschaftskonferenz dürfte es aber auch spannend werden: Zur Weltwirtschaftskonferenz in Davos reiste Trudeau jüngst mit seiner neuen Partnerin, Popstar Katy Perry, an und sorgte für Blitzlichtgewitter abseits der politischen Bühne. Bleibt abzuwarten, ob sich in der Mozartstadt ähnliche Bilder bieten werden.